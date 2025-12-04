Cronaca

SARONNO – Serata movimentata, tanto per cambiare, quella di ieri alla stazione ferroviaria di “Saronno centro” in piazza Cadorna dove attorno alle 22 sono intervenuti i volontari del gruppo City angels Saronno. C’era infatti, sulla banchina, una persona che stava male. Le condizioni del ragazzo non sono comunque apparse gravi.

Ormai da tempo i City angels prestano servizio in ambito cittadino garantendo una presenza soprattutto in orario serale e notturno nelle zone più “critiche” della città, ed in particolare fra centro storico e scalo ferroviario dove anche di recente si sono verificati episodi di micro criminalità e malori provocati anche da eccessi alcolici.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: un momento dell’intervento dei City angels alla stazione ferroviaria centrale di Saronno, in piazza Cadorna)

04122025