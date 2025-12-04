Altre news

SARONNO – Giovedì 4 dicembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti, con deboli piogge diffuse per l’intero arco delle 24 ore. Le precipitazioni, seppur modeste, risulteranno continue, con un accumulo totale stimato di circa 6 mm. Le temperature si manterranno su valori contenuti, con una minima di 5°C e una massima che non andrà oltre i 9°C. I venti soffieranno deboli, orientati da Nordest al mattino e in rotazione da Sudovest nel pomeriggio. Non risultano attive allerte meteo sul territorio.

In Lombardia, la giornata sarà condizionata da una circolazione depressionaria in approfondimento, responsabile di una copertura nuvolosa diffusa e di un progressivo peggioramento dal pomeriggio. Sulle basse pianure occidentali, comprese le aree intorno a Saronno, sono attese deboli piogge persistenti. Altrove, come sulle Prealpi e in particolare nel settore occidentale, le precipitazioni potranno intensificarsi verso sera con possibilità di rovesci. Sulle Orobie si prevedono deboli nevicate dal pomeriggio.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09