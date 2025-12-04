Città

SARONNO – Oggi pomeriggio alla chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo di piazza Libertà a Saronno il funerale, celebrato dal prevosto Giuseppe Marinoni, di Costante Paleardi, 94 anni, volto noto dell’imprenditoria locale – per l’azienda di trasporti di famiglia – e nel mondo sportivo, già dirigente di Fbc Saronno e Caronnese.

Questo il messaggio della Caronnese.

La società calcistica Caronnese piange la scomparsa di Costante Paleardi, storico direttore sportivo della società. Paleardi per tanti anni ha guidato tra gli anni ’70 e gli anni ’80 la direzione sportiva della società raggiungendo traguardi molto importanti e portando la bandiera della Caronnese altissima a livello regionale ed extra regionale. Il consiglio della Caronnese è vicino alla famiglia Paleardi in questo momento di immenso dolore.

Questo il messaggio della Inox Team Saronno baseball e softball