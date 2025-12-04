Città

SARONNO – Il 6 dicembre, alla Sala Aldo Moro di via Santuario a Saronno, andrà in scena l’undicesima edizione di Palcoscenico Sardo, iniziativa organizzata dal Circolo Culturale Sardo Aps Grazia Deledda con il patrocinio della Città di Saronno. L’appuntamento, fissato per le 20.45, punta a celebrare la cultura isolana attraverso teatro, tradizioni e momenti di convivialità.

Il protagonista della serata sarà Alessandro Pili, in scena con lo spettacolo Bella bella è sa, una commedia che unisce personaggi caricaturali e situazioni ironiche legate alla vita dei paesi della Sardegna. L’evento conferma la volontà del Circolo di mantenere vivo il legame tra la comunità saronnese e le radici sarde, proponendo ogni anno spettacoli che valorizzano lingua, identità e satira popolare.

Oltre alla rappresentazione teatrale, il pubblico potrà partecipare a un momento conviviale: al termine della serata verrà infatti offerto un rinfresco a base di prodotti tipici sardi, occasione per scoprire sapori e specialità della tradizione culinaria regionale.

L’ingresso è libero. Per informazioni sono disponibili il numero 02.960.7598 e l’indirizzo mail [email protected].

