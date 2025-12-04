Cronaca

RESCALDINA – Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine sull’episodio avvenuto nella notte fra domenica e lunedì, quando, intorno alle 2, un 26enne è precipitato dal secondo piano di una palazzina di via Monsignor Sormani. Il giovane si sarebbe seduto sul davanzale di una finestra, perdendo improvvisamente l’equilibrio e cadendo nel vuoto.

La caduta è stata attutita dal tettuccio di un’auto parcheggiata, che ha assorbito parte dell’impatto evitando conseguenze più gravi. Alcuni residenti, richiamati dai rumori e dalle sirene, hanno dato l’allarme. Sul posto sono arrivati automedica, un’ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio e i carabinieri. All’arrivo dei sanitari il ragazzo era cosciente: ha riportato un lieve trauma cranico e alcune contusioni, ed è stato accompagnato in ospedale in condizioni non preoccupanti.

