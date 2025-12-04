Comasco

ROVELLO PORRO – L’inaugurazione della nuova struttura dell’ex Opera Pia Carcano, rivolta a persone con disabilità, si terrà venerdì 5 dicembre a Rovello Porro, alla presenza del ministro per le disabilità Alessandra Locatelli. L’intervento nasce da un progetto promosso da Azienda Sociale Comuni Insieme in collaborazione con la Cooperativa sociale Il Granello e sostenuto dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di ampliare le opportunità di autonomia e qualità della vita per gli ospiti.

Il complesso è stato riqualificato grazie al finanziamento PNRR ottenuto da ASCI attraverso un bando vinto nel 2022. Oltre 700mila euro hanno permesso di completare il percorso, di cui 365mila destinati alla ristrutturazione dell’immobile messo a disposizione dal Comune. Il risultato è uno spazio pensato per accogliere e accompagnare percorsi di crescita personale.

La struttura mette a disposizione cinque mini alloggi che gli ospiti potranno utilizzare come abitazione, oltre a diverse aree comuni dedicate ad attività insieme, laboratori e momenti di socializzazione. Un luogo progettato per favorire inclusione, relazioni e una quotidianità il più possibile autonoma.

Secondo i promotori, il nuovo centro non rappresenta solo un supporto concreto alle persone coinvolte ma anche una presenza positiva per l’intero territorio. L’avvio del servizio potrà infatti offrire nuove occasioni di impegno ai volontari e rafforzare la rete sociale locale.

L’iniziativa segna un ulteriore passo verso percorsi inclusivi: una scelta che, come ricordano i responsabili, contribuisce ad aprire mentalità e a generare cultura, mettendo al centro il valore della comunità.

