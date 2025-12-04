Cronaca

SARONNO – Oggi pomeriggio a Villa Gianetti, sede comunale di rappresentanza e spazio museale in via Roma, alle 17.30 è scattato l’allarme anti-incendio. Nello storico edificio era in corso il laboratorio natalizio dedicato a Cenerentola, con la presenza diversi bambini.

Nel palazzo si avvertiva odore di fumo e, in via precauzionale, i piccoli partecipanti sono stati accompagnati all’esterno e trasferiti in Municipio, dove hanno potuto proseguire le attività in sicurezza. Intanto, i tecnici comunali sono intervenuti per verificare la situazione.

Gli accertamenti hanno escluso la presenza di un incendio. Il problema è stato individuato in una guarnizione bruciata di una lampada. Non si sono registrati danni alle strutture né altre conseguenze.

L’episodio, gestito con la massima tempestività e professionalità dal personale presente, ha confermato il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza della struttura. Fatte le opportune verificare, le attività sono state riprese nelle sale del Comune, dove nel frattempo i bambini erano stati invitati a trasferirsi per evitare ogni inconveniente ed evitare anche che prendessero freddo.

