Saronno: allarme anti-incendio a Villa Gianetti per… una guarnizione
4 Dicembre 2025
Rapida ed efficace la gestione del personale comunale della piccola emergenza durante un laboratorio
SARONNO – Oggi pomeriggio a Villa Gianetti, sede comunale di rappresentanza e spazio museale in via Roma, alle 17.30 è scattato l’allarme anti-incendio. Nello storico edificio era in corso il laboratorio natalizio dedicato a Cenerentola, con la presenza diversi bambini.
Nel palazzo si avvertiva odore di fumo e, in via precauzionale, i piccoli partecipanti sono stati accompagnati all’esterno e trasferiti in Municipio, dove hanno potuto proseguire le attività in sicurezza. Intanto, i tecnici comunali sono intervenuti per verificare la situazione.
Gli accertamenti hanno escluso la presenza di un incendio. Il problema è stato individuato in una guarnizione bruciata di una lampada. Non si sono registrati danni alle strutture né altre conseguenze.
