Cronaca

SARONNO – Soccorsi in azione nella serata di ieri in pieno centro, ancora una volta per un caso di intossicazione etilica. Poco prima delle 20.50, in piazza Schuster, è stato richiesto aiuto al 118 per un uomo di 57 anni che presentava sintomi riconducibili a un forte abuso di alcol. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Sos Uboldo. L’uomo è stato valutato dai sanitari, che hanno prestato le prime cure ma non hanno ritenuto necessario il trasporto in ospedale.

Quello di ieri è l’ennesimo episodio registrato nella zona nelle ultime settimane, dove i soccorsi sono intervenuti più volte per situazioni analoghe legate all’abuso di alcol, soprattutto nelle ore serali.

(foto archivio: precedente intervento dell’ambulanza sempre in zona)

04122025