SARONNO – Tornano d’attualità i furti di biciclette in città. Negli ultimi giorni episodi sono stati segnalati davanti al liceo scientifico Grassi di via Croce, mentre da tempo il problema è costante in centro e soprattutto nella zona della stazione centrale, dove gli studenti e i pendolari lasciano ogni giorno le proprie bici.

Sulla questione interviene Michele Castelli, referente del gruppo Onda italiana, che annuncia di voler porre il tema dei furti all’attenzione dei tavoli sulla sicurezza a cui il gruppo parteciperà nei prossimi giorni. Castelli sottolinea come la sottrazione di biciclette sia diventata una criticità concreta per residenti, lavoratori e studenti, chiedendo maggiori controlli e una pianificazione più efficace delle aree di sosta.

Nel suo comunicato, Castelli spiega che la raccolta firme promossa da Onda Italiana punta proprio a portare con più forza all’attenzione delle istituzioni la richiesta di interventi mirati: “Il problema dei tanti furti di biciclette sarà uno dei punti che porteremo al confronto con gli organi competenti. Venerdì e sabato saremo in via San Cristoforo, dalle 8.30 alle 12.30, per raccogliere firme a sostegno della nostra richiesta di maggiore sicurezza in città. Chi ha a cuore questo tema può venire a sottoscrivere la richiesta: più firme significano più peso quando si discute. Possono firmare anche coloro che non sono residenti, ma che si trovano a Saronno per lavoro, per spese o per visite: anche loro hanno diritto a sentirsi sicuri quando sono in città”.

La mobilitazione arriva in un periodo in cui le segnalazioni dei cittadini si moltiplicano, con la richiesta diffusa di un rafforzamento dei controlli nelle aree più esposte, in particolare attorno agli istituti scolastici e alla stazione.

