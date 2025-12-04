Cronaca

SARONNO – Intervento dei soccorsi questa mattina in corso Italia per una caduta da bicicletta che ha coinvolto una ragazza di 22 anni. L’allerta è scattata alle 8. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Sos Uboldo in codice giallo, attivata dalla sala operativa di Areu. La giovane, dopo le prime valutazioni, è stata accompagnata all’ospedale di Saronno.

Intervento dei soccorsi questa mattina anche sulla Sp ex ss 527, la Bustese al confine con Uboldo, dove intorno alle 10.55 si è verificato un incidente tra due auto. Tre le persone coinvolte: una donna di 30 anni e due uomini di 34 e 63 anni; nessuno è apparso in condizioni preoccupanti; sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro.

