Lombardia

LEGNANO – A Legnano arriva il Mexican Circus, il circo senza animali. L’associazione 100%animalisti ha espresso il plauso all’iniziativa: dopo aver assistito allo spettacolo lo scorso 30 novembre a Pavia, gli attivisti hanno affisso striscioni in piazzale primo maggio, a Legnano, dove i circensi metteranno le tende.

Riceviamo e pubblichiamo la nota di 100% animalisti.

Chi ha cognizione di quanto sia triste la “vita” degli Animali sfruttati nei circhi, può solo esser felice per la nuova tendenza che si sta diffondendo: il Circo senza Animali.

Uno spettacolo che si basa tutto sulla bravura degli artisti umani. Un esempio è il Mexican Circus. Domenica 30 novembre nostri attivisti sono andati a Pavia, dove il Mexican era attendato, non per contestare i circensi e gli spettatori, come facciamo da anni (e faremo ancora) dei circhi con Animali; ma anzi, per esprimere la nostra approvazione, ed assistere allo spettacolo. Che si è mostrato degno della miglior tradizione circense, ma senza sofferenza.

Finalmente al circo tutti si divertono. Ora il Mexican Circus è in arrivo a Legnano per il periodo Natalizio.

I nostri militanti, giovedì 4 dicembre nel primo pomeriggio, si sono recati a Legnano nel piazzale primo maggio, luogo di attendamento del Mexican Circus, ed hanno affisso uno striscione di benvenuto. Viva il circo senza animali.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09