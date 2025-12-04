iltra2

TRADATE – Si è aperta al tribunale di Varese la prima udienza del processo a carico di un 49enne residente in un comune del Tradatese, imputato per violenza sessuale nei confronti di una ragazza minorenne.

Secondo la ricostruzione dell’accusa, dopo la fine della relazione tra la giovane e il fidanzato, l’uomo – amico di famiglia – le avrebbe offerto sostegno emotivo. Ma in due occasioni, prima su una panchina e poi all’interno della propria auto, si sarebbe spinto oltre, baciandola e toccandola anche nelle parti intime. Al momento dei fatti la vittima non aveva ancora compiuto diciotto anni. L’iter giudiziario proseguirà nelle prossime udienze, durante le quali saranno ascoltati testimoni e parti coinvolte.

