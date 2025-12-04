Comasco

TURATE – L’ufficio postale di Turate resterà chiuso al pubblico da domani 5 dicembre 2025 al 18 aprile 2026 per lavori di ammodernamento. Lo comunica Poste italiane, spiegando che la sede rientra nel progetto “Polis”, il programma nazionale che punta a rendere più semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione attraverso gli sportelli postali.

Alla riapertura, oltre ai servizi tradizionali, saranno disponibili nuove funzioni: fra queste i servizi Inps, quindici certificati anagrafici e di stato civile e, entro il 2026, anche le pratiche per la richiesta o il rinnovo del passaporto.

Durante il periodo dei lavori, Poste italiane garantirà la continuità dei servizi agli utenti turatesi all’ufficio postale di Rovello Porro, in via Dante 111, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

(foto archivio)

04122025