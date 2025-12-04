Città

SARONNO – “Tutti in carrozza” torna anche quest’anno un grande classico delle festività che da sempre conquista famiglie, bambini e visitatori, trasformando gli spostamenti in centro in un’esperienza divertente e tutta da condividere.

Ogni weekend di dicembre e da venerdì 6 a martedì 24 dicembre il Distretto urbano del commercio con la regia di Confcommercio Ascom Saronno ed il supporto dell’Amministrazione Comunale, propone il tradizionale trenino gratuito per le vie del centro storico, un modo comodo e originale per muoversi tra le vetrine natalizie e vivere l’atmosfera delle feste. Le corse sono continue dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19, con partenza e arrivo sempre in piazza Libertà.

Tre i percorsi previsti. Il primo tocca piazza Libertà, via Portici, piazza Riconoscenza, via San Cristoforo, piazza Aviatori d’Italia, piazza Unità d’Italia, via Vergani, via Legnani, via Padre Monti e ancora via Portici, con rientro in piazza Libertà. Il secondo attraversa piazza Libertà, via Manzoni, via Leopardi, via Antici, via Mazzini, via Marconi, via Garibaldi, via Taverna e corso Italia, per poi tornare alla fermata di piazza Libertà. Il terzo percorso passa da piazza Libertà, corso Italia, via San Giuseppe, via Verdi, piazza Aviatori d’Italia, via Cavour, piazza De Gasperi, vicolo del Caldo, piazza Schuster, vicolo Pozzetto, piazza Avis e di nuovo corso Italia, con fermata finale sempre in piazza Libertà.

Il presidente del Duc Andrea Busnelli sottolinea: “Un ringraziamento va al Comune e alla segreteria di Confcommercio Ascom Saronno per l’impegno nella realizzazione di questo Natale e ai commercianti che hanno sostenuto il progetto (che si aggiunge alle luminarie ndr) perché è importante creare atmosfera nelle vie del centro”.

