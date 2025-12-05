Politica

CISLAGO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Cislago in Comune relativa alla mozione per il riconoscimento dello stato di Palestina presentata dallo stesso gruppo e approvata in consiglio comunale.

La seduta dell’ultimo Consiglio Comunale del 25 novembre scorso ha rappresentato un momento di grande importanza per la nostra comunità. È stata, infatti, approvata la mozione presentata dal nostro gruppo Cislago in Comune per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Abbiamo ritenuto doveroso portare questa proposta in Consiglio non per semplice gesto formale, ma perché crediamo fortemente nel dovere di ognuno di noi di dare il proprio contributo e che, anche da un piccolo paese come il nostro, si possa e si debba dare un segnale chiaro e coraggioso a sostegno dei diritti umani,

della pace e del riconoscimento della dignità di ogni persona.

Non si può rimanere indifferenti dinanzi a una tragedia umanitaria. Dinanzi a una popolazione civile inerme, stremata da bombardamenti che hanno distrutto case, scuole, ospedali. Non si può voltare lo sguardo dinanzi a migliaia di bambini, donne e uomini che hanno perso la vita. È unanime la condanna di tutte le forme di violenza e prevaricazione, di tutte le guerre, del terrorismo e di tutte quelle azioni che cancellano le condizioni di dignità umana e del vivere civile e democratico, così come il riconoscimento del diritto di Israele alla sicurezza, come anche quella del Popolo Palestinese. In questa ottica, il riconoscimento internazionale dello Stato di Palestina è un passo fondamentale per equiparare la sua condizione sul piano politico a quella degli altri Stati. Per questo è altrettanto necessario affermare, con forza e senza ambiguità, che il popolo palestinese ha diritto all’autodeterminazione, alla libertà, a un proprio Stato riconosciuto sul piano internazionale.

Con la nostra mozione chiediamo al Governo italiano di compiere ciò che oltre 150 Stati nel mondo hanno già fatto: riconoscere ufficialmente lo Stato di Palestina, affinché il percorso verso la pace — basato sulla soluzione dei due Stati — non resti soltanto un principio enunciato ma un orizzonte concreto, come affermato anche dal vaticano sin dal 2015. Siamo orgogliosi e soddisfatti che il Consiglio Comunale di Cislago abbia scelto di accogliere la nostra

mozione, facendo proprio questo principio di giustizia e di umanità, e che lo abbia fatto ascoltando anche le numerose lettere di cittadini che ci hanno chiesto di non restare in silenzio.

