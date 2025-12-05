Calcio

SARONNO – Per diverse stagioni capitano e bandiera del Fbc Saronno, Riccardo Vaglio lascia il Fbc Saronno. In casa biancoceleste in questi giorni è un corso un turn-over di giocatori, anche con l’approssimarsi la finestra invernale di mercato. Come tutti i club, anche il Saronno – che è terzo nella classifica del campionato di Eccellenza – sta rivedendo la rosa, con arrivi e partenze. Fra queste ultime anche Vaglio, giocatore grintoso e carismatico. Che potrebbe ora approdare in qualche altra società della zona.

Nei giorni scorsi il trasferimento di un altro centrocampista, Favilla, dal Fbc alla Pro Sesto (serie D), ed il congedo dal peruviano Christian Alvitrez. Mentre in rosa è entrato in settimana un giovane difensore proveniente dalla Castellanzese (serie D).

Da segnalare anche il rientro dell’attaccante Samuel Sardo.

Classifica

Arconatese 36 punti, Solbiatese 27, Caronnese e Fbc Saronno 23, Legnano e Besnatese 21, Rhodense e Vergiatese 20, Magenta 19, Vis Nova Giussano, Arcellasco e Mariano 17, Sedriano e Lentatese 16, Sestese 15, Altabrianza 12, Vigevano 11, Ardor Lazzate 9.

(foto Andrea Elli: Riccardo Vaglio in azione di gioco)

