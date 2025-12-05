Calcio

SARONNO – Movimenti di mercato in casa Fbc Saronno: la società biancoceleste è pronta ad accogliere due nuovi giocatori individuati dal direttore generale Marco Proserpio, che ha raggiunto l’accordo con Roberto Raimondo e Matteo Ientile. Gli ingressi arrivano a seguito delle uscite di Riccardo Vaglio, Christian Alvitrez e Pietro Favilla.

Roberto Raimondo, esterno classe 1992, arriva dalla Pro Eureka di Settimo Milanese. Per lui si tratta di un ritorno nel calcio lombardo, dove ha già vestito le maglie di Sestese, Vergiatese e Ardor Lazzate.

Prima esperienza in Eccellenza invece per Matteo Ientile (foto Club Milano), centrocampista classe 2003, dopo le stagioni all’Arconatese e al Club Milano.

Il Fbc Saronno torna in campo domani, sabato, in casa alle 14.30 contro la Sestese nell’anticipo di Eccellenza.

Classifica

Arconatese 36 punti, Solbiatese 27, Caronnese e Fbc Saronno 23, Legnano e Besnatese 21, Rhodense e Vergiatese 20, Magenta 19, Vis Nova Giussano, Arcellasco e Mariano 17, Sedriano e Lentatese 16, Sestese 15, Altabrianza 12, Vigevano 11, Ardor Lazzate 9.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

05122025