Calcio

VENEGONO SUPERIORE – La Varesina calcio (serie D) ha comunicato la rescissione consensuale del contratto con l’ala Giulio Camarlinghi. La società rossoblù ha ufficializzato la decisione tramite una nota, augurando al giocatore il miglior proseguimento della sua carriera.

Il club ha espresso ringraziamento e apprezzamento per il contributo fornito dal calciatore durante la sua permanenza. La Varesina calcio, dopo un avvio di campionato complicato, nell’ultimo turno ha mostrato segnali di ripresa conquistando una vittoria di prestigio contro la capolista Chievo, formazione di Verona.

Il club venegonese sta rinnovando la rosa in vista del proseguo della stagione agonistica.

(foto: il giocatore con la maglia della Varesina)

05122025