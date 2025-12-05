Città

SARONNO – Oggi il calendario dell’avvento dedicato alla piscina comunale apre una nuova finestra sulla storia della città con la prima di quattro puntate dedicate alla Rari Nantes, una delle realtà più amate e radicate del territorio. Un viaggio nei suoi archivi consente di riscoprire le origini di un’associazione che ha accompagnato generazioni di giovani saronnesi, lasciando un’impronta profonda nella cultura sportiva locale. In questo excursus storico emerge la voce di chi c’era fin dall’inizio, i passaggi decisivi e l’entusiasmo che ha permesso alla società di crescere fino a diventare un punto di riferimento per il nuoto cittadino.

Sfogliare i verbali della Rari Nantes Saronno significa entrare in un’altra epoca: pagine scritte a mano, ordinate e precise, che raccontano con semplicità la nascita di una realtà oggi radicata nel territorio. Tra quelle righe prende voce soprattutto il ricordo di Mario Galletti, classe 1936, saronnese da sempre e residente proprio di fronte alla piscina di via Miola. È uno dei soci fondatori della società, nata il 18 dicembre 1978 grazie a un piccolo gruppo di volontari che desiderava offrire ai giovani la possibilità di praticare nuoto agonistico. Come si evince dallo Statuto, infatti, la Rari Nantes aveva come scopo “il miglioramento fisico e morale della gioventù tramite lo sport del nuoto”.

Mario rievoca con gratitudine la figura del professor Dante Tarca, che guidò i fondatori nei primi passi tecnici e organizzativi, dall’elaborazione del logo alla costruzione della struttura amministrativa. Il primo presidente fu Emanuele Castellazzi, poi nel 1980 gli subentrò il dottor Giorgio Meroni. L’inizio non fu semplice: pochi atleti, risorse limitate, spazi acqua incerti. Eppure l’entusiasmo era grande: “Non cercavamo campioni – racconta Mario – ma un luogo sano dove far crescere i nostri figli”.

Gli archivi ricordano la difficoltà dei primi anni, dalla mancata immediata affiliazione alla FIN alle prime gare disputate sotto l’ente FISIAE, fino alle opportunità sfumate per motivi economici. Nel 1980 arrivò la giovane allenatrice Daniela Tessaro, che costituì il primo vero gruppo di nuotatori saronnesi. Nel 1981 il consiglio direttivo si attivò per partecipare ai giochi della gioventù e, in seguito, sotto la guida del dott. Vittorio Prada, pose le basi per indire la prima edizione del Trofeo “Città di Saronno” che si tenne l’8 aprile 1984 e che fu il primo evento sportivo della FIN nell’impianto saronnese.

Le stagioni successive furono segnate da incertezze economiche e organizzative, da cambi di allenatori e di presidenti – con i mandati di Mario Neri e Guido Scarpone, alla ricerca di conferme e di stabilità

La svolta arrivò nel 1986 con l’ingaggio del giovane allenatore Stefano Borghi: la squadra crebbe fino a superare i 50 atleti, il Trofeo di casa venne riproposto con successo e arrivarono le prime medaglie ai Campionati Regionali. Tra gli atleti di spicco di quegli anni, il più rappresentativo fu certamente Valerio Bosis, primo saronnese a qualificarsi ai Campionati Italiani di categoria.

Dalla fondazione alle prime vittorie, la storia della Rari Nantes è un intreccio di passione, sacrificio e visione: un’eredità che ancora oggi continua a nuotare nel cuore della città.

Questa è la puntata odierna del calendario dell'Avvento di ilSaronno, un progetto che anche quest'anno propone ai lettori un racconto quotidiano dedicato alla storia della piscina comunale, inaugurata nel 1974 e diventata un luogo di sport, incontri e memoria condivisa.

