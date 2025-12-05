Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Una vacanza in Marocco si è trasformata in un grave episodio di violenza per Nicoletta Bortolotti, scrittrice originaria di Caronno Pertusella. Mentre si trovava su un marciapiede di Marrakech insieme al marito, due persone in sella a un motorino l’hanno scippata facendola cadere a terra. L’impatto le ha causato ferite molto serie: trauma cranico, un profondo taglio alla testa e una forte tumefazione a un occhio, oltre a ulteriori contusioni.

Dopo i primi soccorsi, la donna è stata ricoverata in un ospedale locale, dove le sono stati effettuati accertamenti diagnostici, suturata la ferita e applicato un tutore alla mano. Tutto il percorso di cure è avvenuto a pagamento. Dimessa nonostante le condizioni difficili, ha continuato a stare male, con nausea e vomito persistenti.

La situazione si è complicata ulteriormente al momento del rientro in Italia. Nella borsa rubata c’era anche il passaporto e, una volta in aeroporto, la coppia ha scoperto che non era possibile partire solo con la denuncia di furto. Il consolato italiano era chiuso per festività e i due hanno dovuto prolungare la permanenza a Marrakech per due giorni. Solo il lunedì successivo sono riusciti a raggiungere Casablanca per ottenere un documento di espatrio.

05122025