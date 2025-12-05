Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Tornano a circolare sui social le segnalazioni riguardanti odori molesti avvertiti in diverse aree del paese, in particolare nelle vicinanze della zona industriale. Nelle ultime ore diversi cittadini hanno riportato la presenza di un odore intenso e sgradevole, descrivendolo come persistente.

Tra i commenti comparsi online, uno in particolare sintetizza il malumore di molti residenti: “Ma la puzza di pesce marcio che c’è sempre nell’aria a Caronno? Ma non è possibile respirare sempre sto schifo”. Le lamentele non sono nuove e nelle scorse settimane si erano già registrate segnalazioni analoghe. I residenti auspicano controlli e risposte per individuare l’origine degli odori e ridurre i disagi.

(foto archivio)

