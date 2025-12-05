Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Su richiesta dell’Amministrazione comunale, la Provincia di Monza e Brianza sta completando un intervento di manutenzione lungo via Laghetto, considerato da tempo necessario. L’operazione prevede l’abbassamento delle banchine e la pulizia del fosso laterale, con l’obiettivo di limitare il rischio di allagamenti della carreggiata e migliorare la sicurezza dei veicoli in transito.

Da parte del Comune arriva un ringraziamento alla Provincia per la collaborazione e per l’attenzione dedicata a una criticità segnalata da tempo. Le opere si stanno svolgendo in questo giorni.

(foto: una immagine delle opere che la Provincia di Monza e Brianza sta effettuando sul territorio di Ceriano Laghetto)

