SARONNO/SARONNESE – Nel primo fine settimana di dicembre il saronnese si anima con proposte culturali, iniziative per famiglie ed eventi legati all’atmosfera natalizia. Dalle proiezioni cinematografiche alle attività in biblioteca, dai mercatini ai concerti, fino alle aperture straordinarie di ville storiche, il fine settimana offre numerose occasioni per vivere insieme l’avvicinarsi delle feste.

Venerdì 5 dicembre

SARONNO – Alle 20.45, al cinema Prealpi, proiezione della versione restaurata de La corazzata Potemkin di Ejzenstejn. Info al sito www.isolasaronno.it.

Sabato 6 dicembre

MISINTO – Alle 10, alla biblioteca civica di piazza Pietro Mosca 9, Natale in Biblioteca con tante letture e un lavoretto finale per bambini dai 4 ai 10 anni. Informazioni al sito internet www.comune.misinto.mb.it .

BUSTO ARSIZIO – Al Museo del Tessile di via Galvani, approda Calici al Museo – La fiera mercato dei vini. Maggiori informazioni al sito internet www.vale20.it/evento/calici-al-museo-busto-arsizio/.

MILANO – Apre i battenti la nuova edizione di Artigianato in Fiera, la kermesse storica del periodo prenatalizio. Informazioni al sito www.artigianatoinfiera.it.

CERIANO LAGHETTO – Dalle 21, al Centro Civico dal Pozzo, evento Aspettando il Gang Natale a suon di tacchi. Dettagli al sito internet www.comune.ceriano-laghetto.mb.it.

Domenica 7 dicembre

BOVISIO MASCIAGO – Dalle 10 l’antica Villa Zari riapre il suo cancello per le visite natalizie. Informazioni all’e-mail [email protected] .

ROVELLASCA – Alle 21, alla Sala Consiliare di via E. De Amicis 1, il corpo musicale Giuseppe Verdi presenta una serata dedicata alla musica e alle emozioni natalizie. Informazioni al sito internet www.comune.rovellasca.co.it.

Lunedì 8 dicembre

ROVELLASCA – Dalle 9 alle 18.30, al centrale parco Burghé in via Roma tornano I mercatini di Natale con area food, artisti di strada e truccabimbi. Informazioni al sito internet www.comune.rovellasca.co.it.

SARONNO – Dalle 16 alle 17.30, in piazza Libertà (una passata edizione), Voci di Natale: concerto con musiche natalizie a cura del Coro Alpe, Coro Incanto e Coro Note di Colore.