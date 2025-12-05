Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 4 dicembre, spiccano episodi di cronaca e aggiornamenti giudiziari. Dall’episodio di atti osceni avvenuto su un treno a Saronno, alla richiesta di giudizio immediato per l’omicidio del suocero. Non sono mancati momenti di emergenza gestiti dai City Angels e aggiornamenti sui processi in corso e sull’attività dell’amministrazione comunale.

Una donna ha denunciato un episodio di atti osceni avvenuto su un treno in transito da Saronno, raccontando come un uomo si sia spogliato mostrando le parti intime davanti ai passeggeri.

È stato chiesto il giudizio immediato per la 41enne accusata di aver ucciso il suocero a Saronno: il pm ha escluso la premeditazione, ma ha confermato le accuse principali.

Un malore improvviso ha colpito un uomo nella stazione centrale di Saronno: l’intervento tempestivo dei City Angels ha permesso di assisterlo in attesa dei soccorsi sanitari.

Nel processo legato al caso del “caro estinto” a Saronno, è stata avanzata la richiesta di riduzione delle pene per gli imputati coinvolti nella gestione illecita delle pratiche funerarie.

Il sindaco Airoldi ha tracciato un bilancio dell’attività della sua amministrazione per le scuole con oltre 17 milioni di euro investiti e numerosi interventi per affrontare le emergenze, rivolgendosi anche a chi guiderà la città in futuro.

