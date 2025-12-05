LIMBIATE – Domenica 30 novembre il concerto “Note stuprate” organizzato dalla Sezione Anpi Limbiate ha concluso il ciclo di iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale contro la violenza di genere. Ad assistere al concerto multimediale di Maurizio Padovan erano presenti un centinaio di persone che hanno riempito la Sala consiliare e applaudito ogni esecuzione al violino del Maestro.

La serata è stata introdotta da Rosario Traina, Presidente Anpi Limbiate, che ha voluto ricordare un episodio accaduto qualche anno fa in Sicilia, a Niscemi suo paese d’origine. Lorena è una ragazzina di 15 anni insegue i sogni dell’incontro con un “principe azzurro”, ma finisce con avere relazioni con tre balordi, minorenni anche loro, che hanno abbandonato la scuola e passano le giornate in giro con le motorette. Lorena vorrebbe vivere una “storia d’amore regolare” ossia un fidanzamento a casa. Per farlo dice di essere incinta di uno di loro. Non è vero, ma tanto basta perchè i tre si mettano paura e le chiedono un appuntamento per sistemare la faccenda. Si ritrovano in un casolare e “dopo” sono schiaffoni, pugni, calci e, infine, Lorena è strangolata e buttata in un pozzo con una pietra al collo. Viene ritrovata 15 giorni dopo.

Quando il cerchio si stringe intorno ai tre, dopo la tragedia arriva la banalità della violenza: uno dei tre dopo la confessione con l’irresponsabile candore di chi non si rende neanche conto del crimine commesso se ne esce con “Maresciallo, adesso che le ho raccontato tutto posso tornare a casa?”. L’ospite della serata, il Maestro Maurizio Padovan, ha catturato l’attenzione di un pubblico attento e coinvolto nella narrazione storica di violenze e abusi contro le donne che non hanno tempo e che, ancora oggi, riempiono le cronache quotidiane. Il percorso storico è partito dalla fine del 1500 quando la cantante e liutista Anna Guarini fu uccisa dal marito che la accusava di un inesistente adulterio. Tra le migliaia di vicende sommerse affiora quella della povera Cesira Ferrari, filandiera cremonese, su cui il marito esercitò il “diritto di proprietà” che le costò la vita e che, purtroppo, costa la vita alle tante “Cesire” di oggi.

Accanto a queste storie tragiche, il maestro ha voluto anche parlare di chi ha avuto la forza di denunciare portando ai presenti esempi di donne che hanno fatto valere le loro ragioni anche nei tribunali. Artemisia, pittrice che, nel 1611, trascinò il suo violentatore in un processo che lo vide condannato.