CISLAGO – Il comune di Cislago inaugura le festività con​ un pomeriggio di attività e spettacoli pensato per coinvolgere famiglie, bambini e l’intera comunità.

L’appuntamento è per domenica 7 dicembre in piazza Toti, dove a partire​ dalle 14:30 saranno presenti stand associativi, giochi, animazione e laboratori a tema natalizio, dedicati ai più piccoli. Alle 16 il pubblico potrà assistere allo spettacolo “Chi ha incastrato Babbo Natale?”, una rappresentazione pensata per accompagnare grandi e bambini nella suggestiva atmosfera delle feste.

A seguire, alle 16:45, è prevista l’esibizione “White Winter” a cura dell’Ensemble di fiati dell’associazione Ricercare​. Il pomeriggio si concluderà alle 17:30 con la tradizionale accensione del grande Albero di Natale, accompagnata da giochi di luce, colori e​ ​tante sorprese​.

​Per tutta la giornata, sarà inoltre presente il mercatino dei creativi.

(foto archivio)

​

