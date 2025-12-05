Magico Natale a Cislago: via alle iniziative natalizie in piazza Toti
5 Dicembre 2025
CISLAGO – Il comune di Cislago inaugura le festività con un pomeriggio di attività e spettacoli pensato per coinvolgere famiglie, bambini e l’intera comunità.
L’appuntamento è per domenica 7 dicembre in piazza Toti, dove a partire dalle 14:30 saranno presenti stand associativi, giochi, animazione e laboratori a tema natalizio, dedicati ai più piccoli. Alle 16 il pubblico potrà assistere allo spettacolo “Chi ha incastrato Babbo Natale?”, una rappresentazione pensata per accompagnare grandi e bambini nella suggestiva atmosfera delle feste.
A seguire, alle 16:45, è prevista l’esibizione “White Winter” a cura dell’Ensemble di fiati dell’associazione Ricercare. Il pomeriggio si concluderà alle 17:30 con la tradizionale accensione del grande Albero di Natale, accompagnata da giochi di luce, colori e tante sorprese.
Per tutta la giornata, sarà inoltre presente il mercatino dei creativi.
(foto archivio)
