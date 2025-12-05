Altre news

SARONNO – Venerdì 5 dicembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata inizia con cieli molto nuvolosi e qualche debole pioggia, con accumuli previsti intorno agli 0.8 mm nelle prime ore. Col passare delle ore, la nuvolosità tenderà ad attenuarsi gradualmente, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie e cieli poco nuvolosi in serata. Le temperature si manterranno contenute: la massima sarà di 10°C, la minima di 5°C. I venti saranno deboli, inizialmente provenienti da Nord-Nordest al mattino e poi da Est-Nordest nel pomeriggio. Non sono attese allerte meteo per la giornata odierna.

A livello regionale, la Lombardia è interessata da un lento miglioramento delle condizioni meteorologiche: la circolazione depressionaria che ha portato instabilità nelle ultime ore si sta gradualmente allontanando, favorendo l’ingresso di aria più secca. Questo comporterà un progressivo rasserenamento anche nelle aree limitrofe a Saronno. Le condizioni saranno simili sulle basse pianure e nelle aree pedemontane, con deboli piogge residue al mattino seguite da ampie schiarite nel corso della giornata. Sulle Alpi Retiche e Orobie, invece, saranno possibili deboli nevicate al mattino, ma in esaurimento nel pomeriggio.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

