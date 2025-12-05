Groane

MISINTO – Un dicembre che profuma di festa, luci e comunità: il Natale misintese si accende con un calendario ricchissimo di appuntamenti pensati per coinvolgere grandi e piccoli, trasformando piazza Statuto e le vie del paese in un vero villaggio natalizio. A promuovere il programma è il Comune, con il supporto delle associazioni del territorio, per vivere insieme settimane di musica, creatività, solidarietà e divertimento.

Si parte domenica 8 dicembre, dalle 16,30 in piazza Statuto, con la tradizionale accensione dell’albero di Natale, accompagnata dai canti natalizi del “Piccolo coro Tab”. Un momento simbolico e sempre molto atteso che dà ufficialmente il via alle feste.

Si continua sabato 13 dicembre, alle 10,30, alla Biblioteca civica con le attività e i laboratori proposti da “Machetu”, dedicati ai più piccoli per stimolare fantasia e manualità in un clima di gioco e scoperta.

Cuore pulsante del Natale a Misinto è domenica 14 dicembre, dalle 10, con la Festa di Natale diffusa tra piazza Statuto e le vie limitrofe: mercatini di hobbisti e commercianti, stand delle associazioni misintesi, laboratori per bambini, villaggio di Natale, giro in slitta per le strade del paese, “pesca regali” per i più piccoli, foto ricordo con Babbo Natale e stand enogastronomico a cura di Effetto Domino. Nella stessa giornata sono previsti anche i corsi hobby e sport per bambini dai 6 ai 12 anni, con possibilità di salire in moto con tecnici federali.

La musica torna protagonista sabato 20 dicembre, alle 21, nella chiesa parrocchiale di Misinto, con il Concerto di Natale del Gruppo Bandistico Misintese.

Il calendario si chiude mercoledì 24 dicembre, alla vigilia allo scoccare delle 24, con il falò dei coscritti, tra cibo e divertimento a cura delle associazioni locali, per salutare insieme la vigilia in un clima caldo e conviviale.

Un programma pensato per vivere il Natale come occasione di incontro e partecipazione, valorizzando il cuore del paese e il lavoro delle tante realtà associative che rendono Misinto una comunità viva, accogliente e pronta a festeggiare insieme.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09