Rovellasca: il calendario di “Natale in festa, luci, gioia, sorrisi”
5 Dicembre 2025
ROVELLASCA – Concerti, cori, animazione per famiglie e un Babbo Natale… di corsa. È il programma di “Natale in festa, luci, gioia, sorrisi”, il calendario di iniziative messo a punto dal Comune di Rovellasca per il mese di dicembre 2025.
Si parte il 7 dicembre con il tradizionale concerto di Natale del corpo musicale Verdi, in programma alle 21 nella sala consiliare.
L’8 dicembre appuntamento al parco per “Natale al parco”: la manifestazione si svolgerà per tutta la giornata, dalle 9 alle 18.30. Alle 17.30 è prevista l’accensione dell’albero di Natale, accompagnata dagli interventi musicali del corpo musicale Verdi e dei Rovellasca Drummers.
Il 13 dicembre protagonista sarà il coro Brigata Alpina Tridentina, che si esibirà nella chiesa parrocchiale dei santi Pietro e Paolo alle 20.15.
Domenica 14 dicembre spazio allo sport e al movimento con “Babbo Natale di corsa”, organizzato dai Maneranners: il ritrovo è fissato alle 8 all’oratorio San Vittore di Rovellasca.
Il 21 dicembre è in programma un doppio appuntamento. Nel pomeriggio, al palasport Sergio Bianchi, andrà in scena “Le emozioni del Natale” con il gruppo Majorettes Rovellasca, con inizio alle 14.30. In serata ci si sposta a Manera: nella chiesa di San Bartolomeo, alle 20.45, è previsto il concerto del coro Angels’ Chorus.
Il calendario si chiude il 27 dicembre con il concerto dell’Happy Chorus Gospel Choir, ospitato alla scuola primaria di via Volta 20, con inizio alle 21.
(foto archivio: decorazioni a Rovellasca, in una precedente edizioni degli eventi natalizi)
