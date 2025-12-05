Cronaca

SARONNO – Durante un servizio di controllo nella zona della stazione ferroviaria di Saronno centro, in piazza Cadorna, l’altra sera la polizia locale ha fermato uno straniero che si aggirava a piedi nei pressi dell’area. Si tratta di un 25enne egiziano trovato in possesso di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale. Gli agenti hanno proceduto al sequestro della droga e il giovane è stato segnalato alla prefettura di Varese come consumatore, come previsto dalla normativa. Ora rischia sanzioni di carattere amministrativo.

L’intervento rientra nell’attività di presidio e monitoraggio dell’area della stazione, già oggetto di controlli mirati da parte della polizia locale.

