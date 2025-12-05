Cronaca

SARONNO – Nuova operazione di controlli sulle strade di Saronno e del comprensorio, nell’ambito del piano straordinario coordinato dalla Regione. Al pattugliamento, svolto l’altra sera e nella notte fino a tarda ora, hanno partecipato circa venti agenti dei comandi di Saronno (capofila), Uboldo, Origgio, Caronno Pertusella e Gerenzano.

Gli accertamenti hanno riguardato sia la sicurezza stradale sia la prevenzione di comportamenti pericolosi legati all’abuso di alcol e droghe. Sono stati identificati 105 residenti e controllati 103 veicoli; sei mezzi sono stati posti sotto fermo amministrativo.

Tra i casi più rilevanti, un 40enne di origine argentina è stato fermato mentre circolava senza patente e con un’auto priva di assicurazione: per lui è scattata anche una sanzione di ottomila euro. Quattro automobilisti sono risultati positivi all’alcoltest, uno dei quali con un tasso quattro volte oltre il limite, fatto che ha portato alla denuncia penale.

Un altro conducente, un 30enne residente nell’area saronnese, non si è fermato all’alt in via Piave. Dopo un inseguimento di circa due chilometri è stato bloccato a Saronno Sud. Oltre all’accertamento per guida in stato di ebbrezza, rischia una sanzione tra 200 e 600 euro per non essersi fermato al posto di controllo.

