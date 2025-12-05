Città

SARONNO – Sono comparsi oggi all’albo pretorio i decreti di nomina di “consigliere incaricato” a due esponenti della maggioranza: Simone Galli, già capogruppo del Pd, e Massimiliano D’Urso, eletto nelle fila di Tu@Saronno. Con i provvedimenti firmati dalla sindaca Ilaria Maria Pagani vengono ufficializzati due incarichi tematici di supporto all’Amministrazione comunale, senza attribuzione di poteri decisionali né compensi.

Per Massimiliano D’Urso l’incarico riguarda il tema della mobilità, con il compito di collaborare alla realizzazione degli obiettivi del programma elettorale su questo fronte. L’attività dovrà essere svolta in sinergia con l’assessore al commercio, attività produttive e transizione ecologica, prevedendo relazioni periodiche al Sindaco e alla Giunta sulle iniziative seguite. Il consigliere potrà accedere agli uffici comunali per acquisire informazioni strettamente connesse al mandato, interagendo con il dirigente dell’area competente, e partecipare come uditore alle conferenze afferenti alle materie assegnate.

A Simone Galli è stata affidata la delega su sostenibilità ambientale e politiche energetiche, con particolare riferimento alle azioni di implementazione del verde urbano pubblico e privato. Anche in questo caso l’attività sarà svolta in collaborazione con gli assessori al commercio, attività produttive e transizione ecologica, e alle infrastrutture pubbliche, verde e sport. Sono previste relazioni periodiche alla sindaca e all’Amministrazione, l’accesso agli uffici comunali per le attività istruttorie e la partecipazione, come uditore, agli incontri e alle conferenze sui temi di competenza.

Entrambe le nomine, comunicate al Consiglio comunale, hanno durata coincidente con il mandato del Sindaco e non comportano indennità o emolumenti. Gli incarichi si configurano come strumenti di collaborazione, studio e supporto all’azione amministrativa nelle rispettive aree di intervento.

