Cronaca

SARONNO – Stop ai furbetti della Ztl, quelli che “passano” da piazza Libertà per accorciare i percorsi interni invece di svoltare in via Portici. È il progetto su cui dovranno lavorare la polizia locale e gli uffici comunali dopo la delibera di indirizzo della Giunta approvata martedì 28 novembre e pubblicata all’albo pretorio.

Il punto di partenza sono alcune valutazioni sulla situazione attuale: la rinnovata piazza Libertà, recentemente riqualificata per garantire maggiore fruibilità in occasione di eventi e manifestazioni, viene ancora attraversata da diversi automobilisti che, all’uscita dalla Ztl, preferiscono transitare verso la piazza centrale anziché dirigersi verso piazza Aviatori d’Italia lungo via Portici. Una situazione segnalata anche da cittadini e residenti attraverso diverse lamentele.

Con la delibera la Giunta ha quindi dato mandato al comando della polizia locale di modificare la viabilità in via Padre Monti, via Giuditta Pasta e via Portici. Parallelamente, il nucleo nuove opere strade dovrà occuparsi del rifacimento e del posizionamento della nuova segnaletica stradale, mentre a quello progetti energetici è affidato il compito di predisporre lo spostamento e il ricollocamento dell’arredo urbano.

Nelle ultime ore il tema del traffico in piazza Libertà è tornato al centro dell’attenzione pubblica soprattutto per la gestione degli eventi: attualmente la piazza viene chiusa di volta in volta con mezzi degli organizzatori o della polizia locale, ma dopo l’irruzione dell’Audi nera al termine dell’accensione dell’albero di sabato, il consigliere Claudio Sala ha chiesto la definizione di un piano stabile di sicurezza e controllo.

Un ulteriore nodo affrontato dalla delibera riguarda la sosta selvaggia in piazza Indipendenza, all’angolo con via Giuditta Pasta, dove spesso veicoli non autorizzati creano intralcio alla circolazione e disagi su via Padre Monti, problema che sarà inserito nel pacchetto di interventi affidati alla polizia locale.

