SARONNO – Dal palco di Ville Ponti a Varese il presidente Andrea Busnelli di Confcommercio Ascom Saronno ha premiato le attività saronnesi inserite tra le nuove “Attività storiche e di tradizione” di Regione Lombardia: la Fioraia Carla e Tramezzani. Un riconoscimento che valorizza realtà capaci di essere punti di riferimento per la città da oltre quarant’anni.

La cerimonia si è svolta giovedì 4 dicembre durante la quarta edizione del “tour” regionale dedicato alla consegna delle benemerenze alle imprese storiche. La tappa di Varese ha coinvolto decine di attività del territorio: 46 quelle associate ad Ascom e 56 in totale le nuove attività storiche riconosciute, che si vanno ad aggiungere alle 351 già presenti nel Varesotto e alle 4.447 in Lombardia.

A fare gli onori di casa il presidente della Camera di Commercio Mauro Vitiello, partner istituzionale di Regione Lombardia nel percorso di valorizzazione del commercio storico. La giornata è stata inaugurata dagli interventi del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, dell’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi e dello stesso Mauro Vitiello. Presenti anche l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, il sottosegretario alle Relazioni internazionali ed europee Raffaele Cattaneo e il consigliere regionale Emanuele Monti.

Sul palco, per la consegna dei riconoscimenti, si sono alternati i presidenti delle cinque Ascom territoriali: Rudy Collini per Busto Arsizio e Medio Olona, Antonio Besacchi per Varese, Renato Chiodi per Gallarate e Malpensa, Franco Vitella per Luino e Andrea Busnelli per Saronno.

Nel suo intervento, l’assessore Guido Guidesi ha ricordato il valore di queste realtà: “Le attività storiche sono un patrimonio irrinunciabile: custodiscono identità, coesione e qualità. Sono il presidio vivo delle nostre comunità e un pezzo fondamentale dell’economia lombarda”.

Parole che hanno accompagnato anche il momento di festa per Saronno, con La Fioraia Carla e Tramezzani protagoniste di un riconoscimento che premia continuità, radicamento e servizio quotidiano alla comunità.

