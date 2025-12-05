Solaro

SOLARO – La festa Aria da Natal tornerà domenica 7 dicembre 2025 a Solaro, in via Mazzini, con un’intera giornata dedicata ai colori e alle tradizioni del periodo. L’evento, organizzato dalla Pro Loco Solaro APS in collaborazione con diverse realtà del territorio e con il patrocinio del Comune, coinvolgerà il pubblico dalle 10 fino alle 19.

Il programma prevede mercatini di Natale, musica e canti natalizi, insieme ai profumi tipici della stagione. Gli stand offriranno castagne e vin brulé, creando un’atmosfera accogliente pensata per famiglie e visitatori di tutte le età. L’albero di Natale sarà uno dei punti centrali della giornata, accompagnato da intrattenimenti e momenti dedicati ai più piccoli.

In Villa Borromeo sarà possibile visitare l’esposizione dei quadri di Pietro Belotti e la mostra fotografica dei Vecc da Surée, un’occasione per riscoprire scorci, memorie e volti della comunità locale. Tra le attrazioni anche la mostra del trenino, richiamo affezionato per appassionati e curiosi.

La giornata nasce con l’intento di valorizzare le tradizioni, creare occasioni di incontro e dare nuovo slancio allo spirito natalizio del paese. Per informazioni o prenotazioni degli hobbisti sono disponibili i contatti indicati dagli organizzatori.

(foto archivio)

