Sport

CASSANO MAGNAGO – Lo scorso 23 novembre si è conclusa nella palestra di via Santa Caterina a Cassano Magnago la terza giornata del campionato di Serie B di tchoukball che ha visto impegnate i Saronno Mizar e i Saronno Polaris contro i Cassano Kites e gli Hawks, le due

squadre padrone di casa.

I saronnesi guidati dagli allenatori Colombo e Leveraro hanno messo in mostra delle buonissime prestazioni portando a casa con impegno, spirito di squadra e voglia di crescere ben due vittorie nella sfida contro i Cassano Kites. Ad avere la meglio nelle altre due sfide sono stati, invece, i ragazzi dei Cassano Hawks, squadra più esperta che ha conquistato la vittoria contro entrambe le squadre di Saronno.

I risultati della 3° giornata

Cassano Kites 51 – 56 Saronno Mizar

Cassano Hawks 71 – 51 Saronno Polaris

Cassano Kites 44 – 55 Saronno Polaris

Cassano Hawks 77 – 36 Saronno Mizar

(foto da Saronno Tchoukball)