Città

SARONNO – Non solo una suggestione o uno spunto, ma una proposta concreta e precisa come emendamento al bilancio. È così che la lista civica Saronno Civica, con l’ex sindaco e capogruppo Augusto Airoldi, ha presentato in anteprima la richiesta per la realizzazione di un palazzetto dello sport in città durante una conferenza stampa tenuta ieri, giovedì 5 dicembre.

L’annuncio riguarda un emendamento al bilancio di previsione per chiedere l’avvio dell’iter che porti alla costruzione di una nuova struttura sportiva, ritenuta necessaria per rispondere ai bisogni delle società locali e dei cittadini. “Abbiamo depositato, nel rispetto dei tempi regolamentari, un emendamento al bilancio che verrà portato in consiglio comunale nelle prossime settimane” ha spiegato Airoldi, chiarendo come non sia ancora “il momento di entrare nei dettagli”.

Nessuno spoiler sul progetto, ma l’ex sindaco ha anticipato come le opzioni per la location non manchino: “Ci sono almeno tre opportunità da scegliere: ex Isotta 1, ex Isotta 2, cioè proprietà Bertani ed ex Pozzi Ginori”. In tutti e tre i casi, secondo quanto evidenziato, i proprietari dovrebbero cedere al Comune il 50% delle aree. “Credo che in tutte e tre ci possa stare un palazzetto. Se la volontà c’è, lo si può fare”.

Il progetto prevede l’accensione di un mutuo da oltre 13 milioni di euro per finanziare l’opera. Il palazzetto, già inserito nel programma elettorale della lista civica, non figura tra gli interventi programmati dall’attuale amministrazione. Per questo motivo “si chiede una valutazione politica e istituzionale sulla sua opportunità da parte del consiglio comunale”.

Airoldi ha ribadito il valore sociale dell’investimento: “Come amministrazione abbiamo sempre lavorato molto per lo sport, non solo per l’aspetto agonistico, ma anche per tutte le valenze che ha dal punto di vista educativo, relazionale, della crescita integrale dei ragazzi e del mantenimento della salute degli adulti”.

