iltra2

VEDANO OLONA – Una giornata interamente dedicata ai bambini e alla magia delle feste. Domenica 14 dicembre, nel forno di via Mazzini, arriva l’iniziativa “Una finestra sul Natale”, organizzata dalla Pro Loco Vedano Olona con il patrocinio del Comune.

Dalle 10 alle 19 Babbo Natale accoglierà i piccoli visitatori con una serie di sorprese: i bambini potranno consegnargli la loro letterina, visitare la sua casa allestita per l’occasione e scattare una foto ricordo con lui e con la sua slitta. Non mancheranno dolcetti e caramelle per rendere l’atmosfera ancora più festosa.

L’evento non si esaurisce in una sola giornata: nei giorni successivi alla festa Babbo Natale tornerà infatti a farsi vedere alla finestra, ogni sera con una sorpresa e un augurio speciale. Per informazioni: pagina Facebook Pro Loco Vedano oppure [email protected], telefono 3383830194.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio: una casetta di Babbo Natale in zona)

05122025