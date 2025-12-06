Calcio

SARONNO – Sabato pomeriggio con inizio alle 14.30 l’anticipo del campionato di Eccellenza fra Fbc Saronno e Sestese; diretta play by play su ilSaronno.

Arbitro del match Sabino Basso di Lodi, assistenti Fabio Nava di Monza e Eleonora Cappello di Lecco.

In campo un Saronno parzialmente rinnovato, dopo le partenze dei centrocampisti Vaglio, Favilla e Alvitrez ma con alcuni nuovi arrivi.

Sull’altro fronte una Sestese attorno alla quale quest’estate c’erano molto aspettative ma protagonista di un altalenante avvio di stagione.

Classifica

Arconatese 36 punti, Solbiatese 27, Caronnese e Fbc Saronno 23, Legnano e Besnatese 21, Rhodense e Vergiatese 20, Magenta 19, Vis Nova Giussano, Arcellasco e Mariano 17, Sedriano e Lentatese 16, Sestese 15, Altabrianza 12, Vigevano 11, Ardor Lazzate 9.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione di gioco)

06122025