Calcio

LAZZATE – L’Ardor Lazzate, attualmente fanalino di coda nel campionato di Eccellenza, annuncia l’arrivo di quattro nuovi giocatori che andranno a rinforzare la squadra guidata da mister Ghidelli. Il club ha ufficializzato gli innesti, tutti già a disposizione dello staff tecnico.

I nuovi arrivi sono:

• Predrag Radojicic, attaccante classe 1999, proveniente dall’Acquedolcese, formazione che milita nel girone B dell’Eccellenza siciliana.

• Alberto Panzani, attaccante classe 2003, in arrivo dal Sora, impegnato nel girone F di Serie D.

• Antonio Altieri, centrocampista classe 2002, proveniente dall’Albese Calcio, squadra del girone B dell’Eccellenza piemontese.

• Emanuele De Gennaro, portiere classe 2006, prelevato dal Codogno, formazione del girone B dell’Eccellenza lombarda.

Quattro innesti che rappresentano nuove energie per una squadra decisa a invertire la rotta e a cercare punti preziosi nella seconda parte della stagione.

L’Ardor Lazzate torna in campo domenica pomeriggio in casa contro la Vis Nova.

Classifica

Arconatese 36 punti, Solbiatese 27, Caronnese e Fbc Saronno 23, Legnano e Besnatese 21, Rhodense e Vergiatese 20, Magenta 19, Vis Nova Giussano, Arcellasco e Mariano 17, Sedriano e Lentatese 16, Sestese 15, Altabrianza 12, Vigevano 11, Ardor Lazzate 9.

06122025