Calcio

SARONNO – Il 15′ turno del campionato di Eccellenza prevede due gustosi anticipi: oggi alle 14.30 in campo sia Caronnese che Fbc Saronno.

Per quanto concerne la Caronnese, si tratta davvero di un partitone, in trasferta sul campo della capolista Arconatese. Arbitro designato Pietro Panigo di Varese, assistenti Pietro Russo di Milano e Suadi Cila di Chiari.

Il Fbc Saronno gioca invece in casa al Colombo Gianetti di via Biffi contro una Sestese che veleggia nelle zone basse della graduatoria ma che ha senz’altro le qualità per riparire. Incontro dunque che nasconde delle insidie per i biancocelesti, che nell’ambito del turn-over del calcio mercato invernale hanno in questi giorni perso il centrocamposta Alvitrez e l’attaccante Vaglio mentre l’esperto Lazzaro è infortunato. Arbitro del match Sabino Basso di Lodi, assistenti Fabio Nava di Monza e Eleonora Cappello di Lecco.

Oggi, alle 15, si gioca anche Arcellasco-Altabrianza.

Classifica

Arconatese 36 punti, Solbiatese 27, Caronnese e Fbc Saronno 23, Legnano e Besnatese 21, Rhodense e Vergiatese 20, Magenta 19, Vis Nova Giussano, Arcellasco e Mariano 17, Sedriano e Lentatese 16, Sestese 15, Altabrianza 12, Vigevano 11, Ardor Lazzate 9.

06122025