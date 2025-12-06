Calcio

SARONNO – Dopo lo 0-0 di Giussano con la Vis Nova di domenica scorsa ed il terzo posto nella classifica di Eccellenza, ed una settimana segnata da movimenti di mercato, il direttore generale del Fbc Saronno Marco Proserpio fa il punto della situazione.

Direttore, come interpreta questo momento della squadra?

“Stiamo cercando quadratura: non prendere gol e, con il potenziale che abbiamo davanti, provare a farlo. A Giussano gli avversari sono stati bravi, la Vis Nova ci ha fermato sullo 0-0 e va dato merito a loro”.

La squadra sta affrontando anche alcune assenze importanti.

“Sì, ultimamnte ci siamo trovati alle prese con alcune assenze importanti, come quella dell’esperto Lazzaro, infortunato”.

Favilla è appena partito. Un’uscita pesante?

“Ha avuto la possibilità di approdare in Serie D alla Pro Sesto ed è andato. È una bella occasione per lui e gli auguriamo il meglio. Ma è chiaro che a centrocampo ora siamo un po’ sguarniti”.

In questi giorni avete salutato anche altri giocatori.

“Il citato Alvitrez ed anche Vaglio sono andati via. Ringrazio entrambi per quanto hanno fatto qui al Saronno”.

Arriverà un nuovo centrocampista?

“Sì, ci sarà una novità. L’obiettivo è rinforzarci con un centrocampista in più, per riequilibrare la rosa”.

Intanto si è aggiunto un difensore.

“Abbiamo preso un giovane dalla Castellanzese: Lorenzo Manfron, classe 2006. È un ragazzo interessante e con margini di crescita; e si è aggiunto a Samuel Sardo, attaccante, tornato al Saronno dopo l’esperienza nel Bra in serie D. E siamo in trattativa anche per un altro giocatore”.

Quale messaggio vuole rivolgere ai tifosi?

“Di stare tranquilli e continuare a sostenerci. Il gruppo lavora bene, stiamo facendo il possibile per mantenere competitiva la squadra”.

Classifica

Arconatese 36 punti, Solbiatese 27, Caronnese e Fbc Saronno 23, Legnano e Besnatese 21, Rhodense e Vergiatese 20, Magenta 19, Vis Nova Giussano, Arcellasco e Mariano 17, Sedriano e Lentatese 16, Sestese 15, Altabrianza 12, Vigevano 11, Ardor Lazzate 9.

05122025