Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Il sabato di anticipi del girone A di Eccellenza si chiude con un risultato che pesa e fa rumore: la Caronnese espugna il campo dell’Arconatese con un 2-3 di grande carattere, firmando una delle vittorie più significative della stagione. La formazione di Michele Ferri, trascinata da una prestazione solida e da un primo tempo di altissimo livello, torna da Arconate con tre punti che valgono oro e che riducono a -2 il distacco dalla Solbiatese, ancora in attesa di scendere in campo.

La Caronnese ha saputo ribaltare subito l’iniziale vantaggio gialloblù, imponendo ritmo e personalità, e andando all’intervallo in vantaggio grazie a un ispirato trio d’attacco. Nel finale ha poi difeso il risultato con ordine, portando a casa un successo che conferma il momento di crescita della squadra.

A Saronno, invece, arriva un pareggio per il Fbc contro la Sestese, mentre l’Alta Brianza firma un successo pesante in chiave salvezza. Ma i riflettori del pomeriggio restano tutti sulla prova della Caronnese.

Eccellenza – Risultati e marcatori del sabato

Arconatese – Caronnese 2-3

Reti: 17′ pt Silvano (A), 19′ pt Cannizzaro (C), 21′ pt Di Quinzio (C), 41′ pt D’Errico (A), 45′ pt Colombo (C);

FBC Saronno – Sestese 1-1

Reti: 32′ pt Cocuzza (FBC), 24′ st Riceputi (S);

Arcellasco Città di Erba – Alta Brianza 0-1

Rete: 19′ pt Liserani

Classifica: Arconatese* 36, Solbiatese 27, Caronnese* 25, FBC Saronno* 24, Legnano 21, Besnatese 21, Rhodense 20, Vergiatese 20, Magenta 19, Vis Nova Giussano 17, Mariano 17, Arcellasco Città di Erba* 17, Sedriano 16, Lentatese 16, Sestese* 16, Alta Brianza* 15, Vigevano 11, Ardor Lazzate 9. * una partita in più.

(foto: Caronnese vincente ad Arconate)

06122025