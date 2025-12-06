Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Una prima parte di stagione in Serie D con la maglia dell’Orvietana, ora in rosa con la Caronnese per togliersi tante soddisfazioni. Youns El Hilali è il nuovo rinforzo per la prima squadra guidata da mister Michele Ferri, che sta cercando un attaccante capace di risolvere le partite più complesse in un girone particolarmente complicato.

El Hilali arriva da un percorso vissuto tra le giovanili del Milan, con numeri importanti messi insieme con la maglia della Primavera: 13 gol e 3 assist nella stagione 2022/23, per un totale di 78 partite e 25 gol in tre stagioni. Poi l’avventura in Olanda, con la maglia del Cambuur e quella in Serie C con l’Arzignano, prima di approdare in D a Pompei e poi a Orvieto. Adesso un nuovo capitolo della sua carriera che parte da Caronno.

⁠Cosa ti ha spinto ad accettare la proposta della Caronnese?

“Già l’anno scorso mi aveva colpito l’ambizione e la determinazione di questa società, poi parlando nei giorni scorsi con il management mi sono convinto ancora di più che qui possa trovare l’ambiente giusto per rilanciarmi”.

Raccontaci che giocatore sei e a chi ti ispiri?

“Sono un giocatore tecnico, il tiro sicuramente è un mio punto di forza, mi piace giocare tra le linee sulla trequarti o come seconda punta, ma in passato ho ricoperto tutti i ruoli in attacco e sarò a completa disposizione del mister”.

⁠Cosa ti aspetti da questa nuova avventura?

“Ho trovato veramente un bel gruppo che mi ha accolto subito benissimo: è una squadra forte e mi aspetto di lottare sicuramente per qualcosa di importante”.

Qual è il tuo obiettivo stagionale?

“Il mio obiettivo è quello di dare sempre il massimo in ogni allenamento e in ogni partita per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi comuni”.

La Caronnese torna in campo oggi pomeriggio per ì’anticipo della 15′ giornata di Eccellenza, in trasferta dalle 14.30 contro la capolista Arconatese.

Classifica

Arconatese 36 punti, Solbiatese 27, Caronnese e Fbc Saronno 23, Legnano e Besnatese 21, Rhodense e Vergiatese 20, Magenta 19, Vis Nova Giussano, Arcellasco e Mariano 17, Sedriano e Lentatese 16, Sestese 15, Altabrianza 12, Vigevano 11, Ardor Lazzate 9.

06122025