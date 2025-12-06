Calcio

ROVELLO PORRO – Oggi a mezzogiorno il debutto della Primavera del Como 1907 nella sua nuova casa, il centro sportivo “Volontè” di via Ariosto a Rovello Porro. Per i lariani, nell’undicesima giornata del campionato Primavera 2, un avversario ostico, l’Union Brescia.

La cronaca – Avvio con il Como in avanti, trascinato dal francese Le Borgne, ma poco pericoloso in fase di conclusione. Mentre Zuberti del Brescia in mischia con un rasoterra al 20’ sfiora il gol. Al 27’ per i comaschi si fa vedere Bonsignori (che ha già debuttato anche in prima squadra in serie A) con una rapida incursione ma l’azione sfuma. Al 35’ per due volte in rapida successione ci prova Papaccioli ma la retroguardia bresciana se la cava mentre al 40’ viene murata da un difensore la conclusione di Amadio. Ma passa il Brescia con Leporini su un rapido contropiede, al 42’. Ed è finita proprio così: tutto gli sforzi dei comaschi nella ripresa per raggiungere almeno il pari non hanno dato esito.

Nell’altor big match di questo turno, Cittadella-Modena 0-2. In classifica il Como resta primo raggiunto dal Modena a 23 punti, segue il Cittadella a 21 ed il Lecco a 20. In zona playoff anche la Virtus Entella con 19 punti.

Per il Como prossimo appuntamento sabato 13 dicembre con la sfida al vertice, Modena-Como alle 14.30.

