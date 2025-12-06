Comasco

ROVELLO PORRO – Debutto al centro sportivo Volontè di Rovello Porro per la formazione Primavera del Como 1907, che d’ora in avanti per allenamenti e gare interne farà riferimento appunto alla struttura rovellese di via Ariosto, che è stato risistemato ad hoc da parte della società lariana, con rifacimento del campo principale in sintetico, rifacimento spogliatoi ed altri interventi.

Ora dunque è tutto pronto, come annunciato sui social del Como, la partita odierna col Brescia si gioca a Rovello, fischio d’inizio alle 12. E’ valida per l’11 giornata del campionato Primavera 2. In classifica, il Como è primo con 23 punti, seguito dal Cittadella a 21 e dal Modena a 20. Il Brescia è appena fuori dalla zona playoff a quota 14 punti.

(foto archivio: l’impianto sportivo di Rovello Porro)

06122025