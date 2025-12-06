Calcio

CERIANO LAGHETTO – Dimissionario il direttore sportivo del Ceriano Laghetto (Promozione), Matteo Griffini, che in passato aveva svolto lo stesso ruolo anche al Saronno (foto).

Questo il comunicato ufficiale del club.

L’Asd Ceriano Laghetto comunica che il direttore sportivo, Griffini, ha rassegnato le proprie dimissioni dal suo incarico. La società lo ringrazia per il lavoro svolto, per la professionalità dimostrata e per l’impegno profuso durante il suo periodo in biancoblù. A Griffini vanno i migliori auguri per il suo futuro, umano e professionale.

Per il Ceriano domenica, alle 14.30, l’impegno casalingo con la perocolante Ispra, per la 13′ giornata di campionato. Attualmente, con 15 punti il Ceriano si trova nella zona medio bassa della classifica, solo 2 punti in più dalla zona playout.

