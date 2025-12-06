Città

SARONNO – L’acqua che riflette il cielo d’estate e il profilo che si riflette sulle vetrate dell’impianto principale è l’immagine che più di ogni altra racconta la vasca esterna della piscina di via Miola, inaugurata nel 2003 e diventata negli anni un punto di riferimento per la comunità. Nei mesi più caldi è conosciuta da tutti come “vasca estiva”: un luogo vivace, con un calendario dedicato da metà giugno a settembre, feste a bordo vasca, attività per bambini, corsi fitness e giornate di relax per adulti e famiglie.

La struttura nasce accanto al complesso natatorio storico e si inserisce in un’area verde di circa 4000 metri quadrati. All’inaugurazione del 2003, come ricordano le cronache dell’epoca riportate nel libro “1960-2010 Saronno città”, la vasca venne presentata come un ampliamento fondamentale dell’offerta sportiva della città: una parte per gli adulti profonda fino a un metro e mezzo, una zona da 60 centimetri dedicata ai più piccoli e un’area intermedia pensata anche per corsi e attività motorie.

Nel tempo la vasca è diventata uno spazio polifunzionale, capace di accogliere eventi, nuoto libero e momenti di comunità. Proprio per questo Saronno Servizi ha investito in un importante intervento di riqualificazione, realizzato tra il 2023 e i primi mesi del 2024 quando è stato creato il pallone pressostatico. L’obiettivo era trasformare questa parte dell’impianto in un vero secondo polo natatorio, utilizzabile non solo nei mesi estivi.

I lavori hanno riguardato il rifacimento integrale della vasca e delle strutture collegate. Sono state rinnovate le finiture perimetrali, le parti tecniche del bordo e delle pareti laterali, usando materiali adatti agli ambienti umidi e clorati per garantire maggiore durata e sicurezza. Parallelamente è stata ripensata tutta l’area esterna: pavimentazioni, percorsi, zone operative, progettate per resistere agli sbalzi termici e per migliorare comfort e fruibilità.

Il nuovo assetto consente oggi un utilizzo più ampio e flessibile: corsi di fitness, nuoto libero, attività ludiche, eventi e programmazione continuativa. L’inaugurazione ufficiale, a fine gennaio 2024, ha sancito l’ingresso della vasca esterna in una nuova fase, non più come appendice stagionale, ma come parte integrante dell’impianto di via Miola, capace di cambiare volto con le stagioni e di accompagnare Saronno in tutte le sue estati.

QUI L’INTERO CALENDARIO DELL’AVVENTO 25

Questa è la puntata odierna del calendario dell’Avvento di ilSaronno, un progetto che anche quest’anno propone ai lettori un racconto quotidiano dedicato alla storia della piscina comunale, inaugurata nel 1974 e diventata un luogo di sport, incontri e memoria condivisa. L’iniziativa prosegue il percorso culturale avviato nelle edizioni precedenti, che hanno portato alla scoperta della poesie dialettali di Giuseppe Radice nel 2021, del Museo della Ceramica Gianetti nel 2022, del Mils – Museo dell’Industria e del Lavoro del Saronnese nel 2023 e del gruppo fotografico Agorà Saronno nel 2024. Quest’anno calendario prende forma grazie alla collaborazione di appassionati, studiosi, volontari e realtà culturali del territorio che hanno contribuito con materiali, testimonianze e approfondimenti per raccontare oltre mezzo secolo di attività della struttura. Quest’anno il progetto è sostenuto da Saronno Servizi, che rinnova il proprio impegno nel valorizzare la storia e l’identità cittadina attraverso iniziative semplici, accessibili e pensate per tutta la comunità.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09