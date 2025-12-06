Castiglione Olona: domenica torna la Fiera del Cardinale, tutto esaurito nel centro storico
6 Dicembre 2025
CASTIGLIONE OLONA – Domani, domenica 7 dicembre Castiglione Olona ospiterà un nuovo appuntamento con la storica Fiera del Cardinale, il mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato che, dal 1978, anima il paese ogni prima domenica del mese.
La manifestazione si svolgerà dalle 9 alle 18 attorno alla centralissima piazza Garibaldi, proseguendo lungo le vie del centro storico e all’interno delle suggestive corti quattrocentesche. Anche per questo mese è previsto il tutto esaurito, con tutti gli spazi espositivi assegnati e la presenza di numerosi espositori specializzati.
La Fiera del Cardinale resta uno degli appuntamenti più partecipati del territorio, capace di attirare visitatori da tutta la provincia grazie alla varietà delle proposte e al contesto unico del borgo antico.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui https://t.me/ilsaronnobn
Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
06122025