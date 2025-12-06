Ciceroni attacca Airoldi sull’emendamento palazzetto: “Tante favole e credibilità zero”
6 Dicembre 2025
0
SARONNO – “Mi è andato di traverso il pranzo alla lettura di questo articolo, mi chiedo: quando Airoldi la smetterà di raccontare le sue favole?”. Non usa mezze parole la capogruppo di Obiettivo Saronno Novella Ciceroni quando sui social, per la precisione su Facebook, commenta l’annuncio dell’ex sindaco e capogruppo Saronno civica sull’emendamento al bilancio per un nuovo palazzetto dello sport.
L’ex assessore analizza la situazione punto per punto: “Stiamo parlando del bilancio di previsione che esprime le intenzioni dell’amministrazione per il prossimo triennio: cosa vuole fare e con quali soldi. Bene, negli ultimi 4 anni nel bilancio previsionale di Airoldi non c’è mai stato nessun palazzetto dello sport. Il bando di 5 milioni di euro vinto durante il mio assessorato riguardava la riqualificazione degli impianti sportivi: nessun palazzetto dello sport è stato programmato con quei soldi da Airoldi una volta che Obiettivo Saronno è uscito dalla maggioranza. Nel 2021 c’è stato presentato un progetto per la costruzione di un palazzetto dello sport sulla famosa area feste con spese a carico del proponente che chiedeva l’utilizzo del suolo pubblico: proposta cassata da Airoldi perché comportava consumo di suolo pubblico e invece lui voleva rigenerare. Pur sollecitata varie volte l’amministrazione Airoldi non ha mai espresso un parere sull’impiego pubblico dell’area ex Isotta e ha approvato in extremis il progetto ex Pozzi Ginori con un impiego pubblico diverso dalla realizzazione di un palazzetto dello sport”.
Dura anche la chiosa con un laconico: “Credibilità zero”.
