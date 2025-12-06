L’ex assessore analizza la situazione punto per punto: “Stiamo parlando del bilancio di previsione che esprime le intenzioni dell’amministrazione per il prossimo triennio: cosa vuole fare e con quali soldi. Bene, negli ultimi 4 anni nel bilancio previsionale di Airoldi non c’è mai stato nessun palazzetto dello sport. Il bando di 5 milioni di euro vinto durante il mio assessorato riguardava la riqualificazione degli impianti sportivi: nessun palazzetto dello sport è stato programmato con quei soldi da Airoldi una volta che Obiettivo Saronno è uscito dalla maggioranza. Nel 2021 c’è stato presentato un progetto per la costruzione di un palazzetto dello sport sulla famosa area feste con spese a carico del proponente che chiedeva l’utilizzo del suolo pubblico: proposta cassata da Airoldi perché comportava consumo di suolo pubblico e invece lui voleva rigenerare. Pur sollecitata varie volte l’amministrazione Airoldi non ha mai espresso un parere sull’impiego pubblico dell’area ex Isotta e ha approvato in extremis il progetto ex Pozzi Ginori con un impiego pubblico diverso dalla realizzazione di un palazzetto dello sport”.